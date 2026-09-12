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Дяков: Трябват промени

Дяков: Трябват промени

Капитанът на националния отбор Светослав Дяков заяви, че трябват сериозни промени за оставащите два мача от квалификациите. "Играчите сме най-виновни....

07 септември | 17:35
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