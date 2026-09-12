Капитанът на Лудогорец е с коронавирус
Всички останали в клуба с отрицателни PCR тестове
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Всички останали в клуба с отрицателни PCR тестове
Дяков и Киелини от Ювентус имат по 9 поредни титли
Това стана при новия договор на Светослав Дяков
Светльо Дяков иска девета шампионска титла с отбора от Разград
Ще има редукции на възнагражденията докато трае извънредното положение, но това не е най-важното обяви Дяков
Скандалите са в правителството и те са унищожителни, каза Радев
Няма да ги подценяваме, обясни капитанът на Лудогорец
Ренан е наш вратар и няма да го продаваме, обяви Стойчо Стоев
Все още сме най-добрите, обяви капитанът на Лудогорец
Халфът бе опериран, но лекарите са оптимисти, че той ще е готов до неделя
Капитанът на „Лудогорец" Светослав Дяков е спортист на годината в Разград. Футболистът на клуба шампион оглави безапелационно за втори път класацията...
Капитанът на националния отбор Светослав Дяков заяви, че трябват сериозни промени за оставащите два мача от квалификациите. "Играчите сме най-виновни....