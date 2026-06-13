Ново ръководство на ДБГ в Сандански
Ново ръководство на структурата на Движение „България на гражданите" бе избрано в община Сандански. На събранието присъства депутатът Димитър Делчев....
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Ново ръководство на структурата на Движение „България на гражданите" бе избрано в община Сандански. На събранието присъства депутатът Димитър Делчев....