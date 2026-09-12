Двама загинаха при дерайлиране на влак край Милано
Движението в отсечката Милано-Болоня е спряно
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Движението в отсечката Милано-Болоня е спряно
Злополуката се е случила на около 2900 м над морското равнище.
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Инцидентът стана с руски катер в Черно море, на борда му е имало 55 пасажери
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Тежка катастрофа след 56-и км. на автомагистрала "Тракия", в посока София. При инцидента са загинали двама от пътниците в колата – 78-годишен мъж и же...