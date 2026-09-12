Терористите предупредили, че готвят кървава баня
Журналистката Миа Сантова със зловещ разказ за атаките във Виена
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Журналистката Миа Сантова със зловещ разказ за атаките във Виена
На прицел бяха взети шест места в центъра на града
Двама души бяха убити, трима са ранени при стрелба, открита край палатков лагер за бездомни в Сиатъл, щата Вашингтон. Според полицията, са стреляли н...