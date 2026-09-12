Иззеха археологически находки от младежи от Арчар
Служителите на реда открили 14 монетовидни предмети, част от каченна колона, 10 каменни топки, предмети с различни форми, покрити с патина и пръст
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Служителите на реда открили 14 монетовидни предмети, част от каченна колона, 10 каменни топки, предмети с различни форми, покрити с патина и пръст
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