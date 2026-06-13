Сърбин, който се издирва, бе екстрадиран от Турция
Душко Дабетич, заподозрян в извършване на военни престъпления по време на войната в Сърбия, бе екстрадиран от турските власти. 64-годишният мъж бе из...
Следете всички новини, анализи и коментари за Душко Дабетич. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Душко Дабетич, заподозрян в извършване на военни престъпления по време на войната в Сърбия, бе екстрадиран от турските власти. 64-годишният мъж бе из...