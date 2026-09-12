Ново дуо в "Пееш или лъжеш“, изправи на крак публиката
Още в началото той изненада Рачков
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Още в началото той изненада Рачков
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Протестът се разцепи, скулпторът хвърли кърпата
София. Атрактивният тандем 2Cellos ще зарадва българската публика на 9 декември в София с един изключителен концерт в Зала 1 на НДК. Лука Сулич и Степ...
Дуото проф. Евгения-Мария Попова и виолистът Димитър Пенков свирят първите пет концерта на Моцарт за цигулка. Произведенията ще звучат в две изпълнени...