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Дуо свири Моцарт

Дуо свири Моцарт

Дуото проф. Евгения-Мария Попова и виолистът Димитър Пенков свирят първите пет концерта на Моцарт за цигулка. Произведенията ще звучат в две изпълнени...

12 май | 21:50
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