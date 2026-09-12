"Дунав плаза" отново посреща гости в центъра на Русе
Лятната градина на хотела е чуден оазис в сърцето на дунавския град Емблематичният комплекс заработи след цялостна реновация Малката Виена. Така на...
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Лятната градина на хотела е чуден оазис в сърцето на дунавския град Емблематичният комплекс заработи след цялостна реновация Малката Виена. Така на...
Лятната градина на хотела е чуден оазис в сърцето на дунавския град Емблематичният комплекс заработи след цялостна реновация Малката Виена. Така на...
Русе. Един от емблематичните хотели в центъра на Русе - "Дунав плаза" вероятно ще бъде затворен, коментираха вчера русенци. Сградата беше собственост...