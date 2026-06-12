Самолет търси кой наводнява в Дуловско
Силистра. Оглед със самолет ще търси причините за наводненията в дуловското село Долец. От септември до сега местните хора преживяха два потопа. П...
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Силистра. Оглед със самолет ще търси причините за наводненията в дуловското село Долец. От септември до сега местните хора преживяха два потопа. П...