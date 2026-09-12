Огромна трагедия! Полицай с куршум в главата
Бил е болен и трябвало да ходи на лекар
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Бил е болен и трябвало да ходи на лекар
Кубрат и Тервел са били християни, напълно възможно е и Аспарух да е бил кръстен, казва д-р Петър Николов
Хасково. 60 японски звънчета ще огласят в събота църква „Успение богородично " в с. Узунджово. Ден преди това уникалното изпълнение за България, японс...