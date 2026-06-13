Дубов и Александров със златните пояси в борбата
Световният и европейски вицешампион за 2013 г. Владимир Дубов (кат. 57 кг) стана носител на златния пояс "Дан Колов", а Даниел Александров (80) на "Ни...
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Световният и европейски вицешампион за 2013 г. Владимир Дубов (кат. 57 кг) стана носител на златния пояс "Дан Колов", а Даниел Александров (80) на "Ни...