Фики стана татко за втори път
Днес на бял свят се е появила дъщеричката му
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Днес на бял свят се е появила дъщеричката му
Емо Чолаков стана татко за втори път. Новината за появата на дъщеричката му съобщиха Деси и Сашо от "Преди обед". И го поздравиха за щастливото събити...
Само шест месеца след раждането на втората си дъщеричка Галена Великова е отново във форма. Според гръцки медии, цитирани от grreporter, известната уч...
Димитър Бербатов публикува снимка в страницата си във Фейсбук с голямата си дъщеричка Деа. На нея двамата изглеждат изключително щастливи, като Бербат...