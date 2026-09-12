Политици и държавници с трогателни поздрави за Нова година
Според лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов българите заслужаваме да ни се случват само хубави неща
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Според лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов българите заслужаваме да ни се случват само хубави неща
Става дума за "дългосрочна стратегия, че можем да бъдем само придатък към някоя велика сила и нямаме творчески възможности за самоуправление"
Събитието е отклик на еврейската общност в България и всички приятели на Израел
Нужен е диалог между държавници, разум, а не емоции, каза лидерът на БСП
1 февруари е обявен за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим
Останалите държавни служители, както всички гърци, ще бъдат ваксинирани, когато дойде редът им
Президентът на Унгария на среща при Бойко Борисов днес Покани за работни посещения в няколко европейски столици е получил вече премиерът Бойко Борисо...
Цветанов продал един от апартаментите си