Баба и внуче се задушиха с газ в Русе
54-годишна жена и малкото й внуче са намерени мъртви в дома им в русенското село Дряновец, където жената и съпругът й имали кравеферма. Смята се, че с...
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54-годишна жена и малкото й внуче са намерени мъртви в дома им в русенското село Дряновец, където жената и съпругът й имали кравеферма. Смята се, че с...
Русе. "ГЕРБ няма да прави коалиция с ДПС и БСП. По време на тяхното управление Европейската комисия спря евросредствата за България". Това коментира з...
Кандидатът за народен представител от 19-и МИР – Русе Пламен Нунев се срещна с жителите на село Дряновец. Посещението бе част от кампанията на ПП ГЕРБ...