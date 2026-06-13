Включете се в инициативата на Община Бургас по засаждане на дръвчета на 16 април в парк "Славейков"
Всички искаме по-зелен Бургас, а готови ли сме да участваме?
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Всички искаме по-зелен Бургас, а готови ли сме да участваме?
Големият български актьор Васил Михайлов е тазгодишният носител на специалната награда „Златната липа" за цялостен принос в киното, съобщи директорът...