Родопчани доволни от средствата за дребнолистните ориенталски тютюни
Производителите на ориенталски тютюни са най-облагодетелствани от националните доплащания за кампания 2014. Те ще получат по 3,45 лева за килограм сур...
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Производителите на ориенталски тютюни са най-облагодетелствани от националните доплащания за кампания 2014. Те ще получат по 3,45 лева за килограм сур...