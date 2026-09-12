Дончев дава "Оскар" на Манолова. За какво?
Комисията по ревизията е драматургия, каза вицепремиерът в оставка
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Комисията по ревизията е драматургия, каза вицепремиерът в оставка
Александър Секулов получи "Аскеер" за драматургия за "Няма ток на електрическия стол"
Милиционери ми свиха изпитните протоколи от ВИТИЗ след боя при "Кристал", разказва Христо Бойчев Тези дни най-играният по света български драматург Х...