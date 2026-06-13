На 5 юни не разказвайте страшни сънища
Народните вярвания свързват деня на свети Доротей с домакинска работа, градината, летните знаци и молитвата към Божията майка
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Народните вярвания свързват деня на свети Доротей с домакинска работа, градината, летните знаци и молитвата към Божията майка
Запазени са няколко християнски съчинения под негово име