Всичко за Дора Милева

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Последни новини Спорт
ЦСКА проби със 7:1 псувните

ЦСКА проби със 7:1 псувните

Не съм очаквал такава заблуда, отсече Зафето Пореден летен бурен ден изживяха днес на стадион "Българска армия". Първо около 15 души пробваха да спра...

04 юли | 19:20
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Синдикът: Има само едно ЦСКА

Синдикът: Има само едно ЦСКА

Хибридът си уреди контрола с "Интер" М Синдикът на ЦСКА Дора Милева е пратила писмо до БФС със специално изискване да не се допуска друго дружество с...

13 юни | 19:20
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