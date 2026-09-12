Обявиха ПФК ЦСКА АД в несъстоятелност
Официално обявиха ПФК ЦСКА АД в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи н...
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Официално обявиха ПФК ЦСКА АД в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи н...
Не съм очаквал такава заблуда, отсече Зафето Пореден летен бурен ден изживяха днес на стадион "Българска армия". Първо около 15 души пробваха да спра...
Хибридът си уреди контрола с "Интер" М Синдикът на ЦСКА Дора Милева е пратила писмо до БФС със специално изискване да не се допуска друго дружество с...
ЦСКА иска "Б" група, а не елита разкриха хора, които са присъствали на срещата на Милко Георгиев и синдик Дора Милева за формата на новото първенство....