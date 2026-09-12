Още подробности за ремонта на "Опълченска"
Изказа се инжинер от Столична община
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Изказа се инжинер от Столична община
Европейската комисия обяви, че алиансът ENGAGE.EU, част от който е и УНСС, ще бъде финансиран с допълнителни средства
Експерт обяснява смята ли се добавката от 50 лв.
Всички в страната ще могат да се имунизират с каква ваксина искат, обяви министър Ангелов
София. Взимат споразумение за допълнителни пари в здравеопазването днес. В тази връзка Лекарският и Зъболекарският съюз, Здравната каса и финансовият...