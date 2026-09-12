БДЖ пуска допълнителни вагони за 3 март
"Холдинг БДЖ" ЕАД осигурява допълнителни вагони за 114 влака през празничните дни по повод националния празник на България - Трети март. Това съобщиха...
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"Холдинг БДЖ" ЕАД осигурява допълнителни вагони за 114 влака през празничните дни по повод националния празник на България - Трети март. Това съобщиха...
София. Съставите на 127 влака на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД ще бъдат увеличени с допълнителни вагони. Това съобщиха от пресцентъра на...
Пускат и около 20 извънредни автобуса от Централна автогара София за днес и утре Общо 170 допълнителни вагона ще бъдат пуснати към 139 влака, пътуващ...