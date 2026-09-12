Дават още 15 млн. лв. за животновъдите
София. 15 млн. лв. допълнително предостави кабинетът за доплащания за животни за 2013 г. на заседанието си днес. Правителството прие постановление за...
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София. 15 млн. лв. допълнително предостави кабинетът за доплащания за животни за 2013 г. на заседанието си днес. Правителството прие постановление за...
София. Държавата обеща на животновъдите да им изплати 70% от националните доплащания за глава добитък до края на годината, предаде БНР. Споразумението...
София. „Правителството одобри схемите за национални доплащания на площ, за тютюн, за крави с бозаещи телета, за говеда и биволи, за овце майки и кози...