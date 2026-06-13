Триъгълна кула в Дома на двуглавия орел. Уникално откритие в Кокалянски Урвич
Уникална триъгълна кула откри в Дома на двуглавия орел екипът на д-р Филип Петрунов от НАИМ-БАН. Той заедно с Виолина Кирякова от НИМ проучват Кокал...
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Уникална триъгълна кула откри в Дома на двуглавия орел екипът на д-р Филип Петрунов от НАИМ-БАН. Той заедно с Виолина Кирякова от НИМ проучват Кокал...
Започват новите проучвания на Кокалянски Урвич’25