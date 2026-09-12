Удар за Роналдо, приеха майка му в болница
Долорес Авейро е получила инсулт
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Долорес Авейро е получила инсулт
Майката на Кристиано Роналдо си вкарала автогол с джобни. Долорес Авейро била задържана от полицията на летище "Барахас" в Мадрид, преди да се качи на...
Кристиано звъни на майка си преди мач и винаги след загуба Долорес искала да махне Роналдо от утробата, но Господ си казал думата Датата е 31 декемв...