Световноизвестен моден фотограф снима в България
Романтичният Созопол вдъхнови обектива на фотограф и креативен директор от списание Vogue за представянето на актуалните летни модни тенденции
Следете всички новини, анализи и коментари за Dolce & Gabbana. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Романтичният Созопол вдъхнови обектива на фотограф и креативен директор от списание Vogue за представянето на актуалните летни модни тенденции
Най-новото сътрудничество в модната индустрия идва под формата на хладилник, съобщава profit.bg. Модната марка Dolce & Gabbana е обединила усилия с ит...
Милано. За 25-ия рожден ден на сладоледа на клечка Magnum, двойката топ дизайнери Долче и Габана измислиха нов сладолед с тяхната марка. Лекият ванил...