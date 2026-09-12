Студенти и докторанти представиха блестящо България в Китай
Възпитаниците на Тракийския университет показаха завидни знания и умения
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Възпитаниците на Тракийския университет показаха завидни знания и умения
Промяната ще засегне 3 405, със задна дата е
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