КЗК: Картел трудно се доказва
Изключително трудно се доказва картелн на пазара на горивата, каза говорителят на Комисията за защита на конкуренцията Марио Гаврилов в ефира на Bulga...
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Изключително трудно се доказва картелн на пазара на горивата, каза говорителят на Комисията за защита на конкуренцията Марио Гаврилов в ефира на Bulga...
Париж. Французин сам се издаде за кражбата си с тоалетна хартия и ще лежи осем месеца в затвора. Мъжът откраднал цветни метали в град в централна Фра...
Флорида. Бразилецът Рожерио Скот, обвинен в измами и финансови злоупотреби, а също и за нелегално пребиваване в САЩ, намери интересен начин да докаже...