България приема Консултативното съвещание на Договора за Антарктика
България ще приеме за първи Консултативното съвещание по Договора за Антарктика и на ХVIII-та годишна среща на Комитета по опазване на околната среда....
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България ще приеме за първи Консултативното съвещание по Договора за Антарктика и на ХVIII-та годишна среща на Комитета по опазване на околната среда....
От 1 юни в продължение на 10 дни България ще бъде домакин на 38-то консултативно съвещание по Договора за Антарктика. В същото време ще се проведе и 1...