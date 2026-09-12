ББР приключи в срок договарянето на средствата за саниране по ПВУ
630 жилищни блока в над 100 общини ще бъдат обновени
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630 жилищни блока в над 100 общини ще бъдат обновени
Срокът на изпълнение на програмите е 2030 година
Турската страна е наш стратегически партньор в изпълнение на приоритетите ни, свързани с диверсификация и енергийна сигурност
Това приеха депутатите днес
Малките фирми ще продължат масово да излизат на свободния пазар и след промяната на цените на електроенергията от 1 юли. Това коментира за "Стандарт"...
София. Преговорите за строителството на газовата връзка с Турция са приключили. Работните групи от българска и турска страна са подготвили меморандум...