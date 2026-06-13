Риск от инфаркти след смяната на времето
С между 10 и 12% се увеличават инфарктите в първите 2-3 дни след преминаването на лятното часово време. Това съобщи кардиологът доц. Сотир Марчев в пр...
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С между 10 и 12% се увеличават инфарктите в първите 2-3 дни след преминаването на лятното часово време. Това съобщи кардиологът доц. Сотир Марчев в пр...