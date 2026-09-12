Рудникът от бъдещето
"Дънди" смени дизеловите сонди с електрически, wi-fi има на 600 метра под земята
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"Дънди" смени дизеловите сонди с електрически, wi-fi има на 600 метра под земята
Бизнесът настоява за създаване на фонд за иновации специално за студенти
Така отговорностите му в "Дънди прешъс" излизат извън границите на България
Кметът на крумовградското село Аврен Димитър Антонов благодари на ръководството на „Дънди Прешъс Металс Крумовград" от името на хората за помощта, коя...
Благоевград. Меморандум за сътрудничество в областта на подобряване и възстановяване на горски територии в района на село Челопеч подписаха Югозападно...