Външният министър: България не дължи обяснения пред трети страни
София. България не дължи обяснения за свои суверенни решения пред трети страни, е позицията на служебния министър на външните работи Даниел Митов по п...
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София. България не дължи обяснения за свои суверенни решения пред трети страни, е позицията на служебния министър на външните работи Даниел Митов по п...
Самолетът, с който е летял руският вицепремиер Дмитрий Рогозин в петък, преминал през 2 страни от ЕС - Румъния и България, до Молдова "по измамен начи...
Москва. Заместник министър-председателя на Русия Дмитрий Рогозин заплаши да дезактивира цялата инфраструктура на Global Positioning System, или GPS, р...
Тимишоара. Румънският президент Траян Бъсеску заяви по време на интервю в Тимишоара в неделя, по повод заплахите на руския вицепремиер Дмитрий Рогоз...
Кишинев. Въпреки забраната, самолетът с руския вицепремиер Дмитрий Рогозин на борда навлезе във въздушното пространство на Украйна, след което обаче н...
Летял е с цивилен полет, никой не го е прихващал, отрекоха от София Руският вицепремиер Дмитрий Рогозин заяви, че България се е подготвяла да изпрати...
Москва. Корабостроителниците в Далечния изток на Русия ще получат поръчки на стойност 780 милиарда рубли (близо $ 22 млрд) до 2025 г., обяви в Twitter...
Москва. В Русия се разработва хиперзвуково оръжие, съобщи на среща със студенти в източния сибирски град Иркутск руският вицепремиер Дмитрий Рогозин....