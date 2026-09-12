Диво прасе кръжи около панелките в Перник
Предполага се, че то отново се е върнало в планината
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Предполага се, че то отново се е върнало в планината
Инцидентът е станал под връх Ботев
Сигналът за умряло диво прасе в община Тервел е бил подаден от директора на Ловно стопанство - Тервел на 22 февруари в областната дирекция по безопасн...
Сигналът за умряло диво прасе в землището на квартал Повеляново, Девня, е получен на 10 февруари в Областната дирекция по безопасност на храните – Вар...
Ямбол. Ловци гръмнаха 300-килограмов глиган. "Ударът" е на ловната дружинка в село Каменец, община Стралджа. "Успехът се дължи на добрата подготовка н...