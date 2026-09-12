БАБХ зове ловците да докладват за мъртви диви свине
Спряно е транспортирането на животни около свинекомплекса в село Брестак, община Вълчи дол
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Спряно е транспортирането на животни около свинекомплекса в село Брестак, община Вълчи дол
Две нови огнища на африканска чума по свинете са открити в Поповско и Опаченско. Вземат се мерки
За два нови случая на Африканска чума при диви свине, регистрирани в землището на Държавното ловно стопанство „Каракуз", Силистренско, съобщават от Бъ...
Благоевград. Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград апелира за повишено внимание на стопаните и ловците към дивите и домашни свине...
Благоевград. Областната дирекция по безопасност на храните - Благоевград стартира първата за 2014 година кампания за ваксиниране на дивите свине срещу...