Сираков олекна с 5 бона след като напсува съдия
"Левски" отнесе 1300 лв санкция от БФС за факли на мача с Партизан
Следете всички новини, анализи и коментари за Дисциплинарна Комисия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Левски" отнесе 1300 лв санкция от БФС за факли на мача с Партизан
Трите клуба не са дали адреси на футболисти на Антидопинговия център
Българският футбол съюз излезе с доклади относно изминалите кръгове в родното първенство и ситуациите, разиграли се на мачовете в него. Глоба от 3000...
София. Дисциплинарната комисия на БФС глоби ПФК Марек с 10 000 лева заради съмнения за участие в уговорени мачове в "А" група. Санкцията е след постъп...
София. След дербито Ботев Пловдив - "Левски" има петима играчи, лишени от състезателни права. Това стана ясно от решенията на Дисциплинарната комисия...
София. На официалната страница на БФС бяха публикувани решенията от заседанието на Дисциплинарната комисия днес. Потвърдено е наказанието на Локомотив...
София Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи на "Левски" да възстанови щетите, които феновете на тима са нанесли при гостуването...
София. Дисциплинарната комисия (ДК) към Българския футболен съюз (БФС) глоби Локомотив София и "Левски" съответно с по 3000 и 2000 лева. Това стана яс...
София. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Ботев Пловдив с общо 4000 лева заради поведението на феновете на „жълто-черните" при...
София. "Левски" отнесе глоба от 3000 лева за хвърлени бомбички по време на двубоя от А група с "Локомотив" София. Дисциплинарната комисия към Българск...