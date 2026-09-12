Всичко за Дисциплинарна Комисия

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Последни новини Спорт
БФС глоби "Левски" с 3000 лева

БФС глоби "Левски" с 3000 лева

Българският футбол съюз излезе с доклади относно изминалите кръгове в родното първенство и ситуациите, разиграли се на мачовете в него. Глоба от 3000...

04 август | 15:25
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ДК глоби Локо Сф и "Левски"

ДК глоби Локо Сф и "Левски"

София. Дисциплинарната комисия (ДК) към Българския футболен съюз (БФС) глоби Локомотив София и "Левски" съответно с по 3000 и 2000 лева. Това стана яс...

05 март | 15:52
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