Всичко за Дисциплинарки

Следете всички новини, анализи и коментари за Дисциплинарки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Правосъдие
Върховен съдия сменя Янева

Върховен съдия сменя Янева

Съдия от Върховния касационен съд ще седне временно на стола на Владимира Янева, която преди дни подаде оставка като шефка на Софийския градски съд. С...

26 февруари | 21:25
0 коментара
9951