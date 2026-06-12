Върховен съдия сменя Янева
Съдия от Върховния касационен съд ще седне временно на стола на Владимира Янева, която преди дни подаде оставка като шефка на Софийския градски съд. С...
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Съдия от Върховния касационен съд ще седне временно на стола на Владимира Янева, която преди дни подаде оставка като шефка на Софийския градски съд. С...