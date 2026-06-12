И министърът подгони Ченалова
Четвърта дисциплинарка заплашва съдия Румяна Ченалова от Софийския градски съд, след като в четвъртък правосъдният министър Христо Иванов внесе предло...
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Четвърта дисциплинарка заплашва съдия Румяна Ченалова от Софийския градски съд, след като в четвъртък правосъдният министър Христо Иванов внесе предло...