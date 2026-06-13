Д. Абрашев водещ на "Директно" по Bulgaria ON AIR
Димитър Абрашев става водещ на "Директно" по Bulgaria ON AIR от 13 юни. Актуалното токшоу предлага мненията на хората по любопитни теми от обществения...
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Димитър Абрашев става водещ на "Директно" по Bulgaria ON AIR от 13 юни. Актуалното токшоу предлага мненията на хората по любопитни теми от обществения...
БНТHD 14,40 Футбол, ЕП до 17 г.: България - Испания (пряко) Diema Sport17,30 Футбол, "А" група: "Черно море" - "Левски"; 20,00 ЦСКА - "Лудогорец" (п...