Джошуа обяви голяма новина. Кого предизвика
Ще има ли битка с Уайлдър
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Ще има ли битка с Уайлдър
Те ще получат приблизително еднакви суми за провеждането на своя мач-реванш в Лас Вегас
Дионтей Уайлдър го нарече смел, за разлика от Джошуа
Москва. Владимир Кличко заяви, че би искал да се боксира с американеца Дионтей Уайлдър. Украинецът, който в събота победи по точки руснака Александър...