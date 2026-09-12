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"Ман Сити" пише история

"Ман Сити" пише история

Вратарят на „Манчестър Сити" Джо Харт обеща, че отборът ще напише нова страница в историята си в реванша с „Динамо" Киев. След 3:1 в украинската столи...

14 март | 22:40
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