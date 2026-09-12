"Ман Сити" пише история
Вратарят на „Манчестър Сити" Джо Харт обеща, че отборът ще напише нова страница в историята си в реванша с „Динамо" Киев. След 3:1 в украинската столи...
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Вратарят на „Манчестър Сити" Джо Харт обеща, че отборът ще напише нова страница в историята си в реванша с „Динамо" Киев. След 3:1 в украинската столи...
"Манчестър Сити" е с единия крак на четвъртфиналите в Шампионската лига след историческа победа над "Динамо" в Киев с 3:1. С голове на Серхио Агуеро,...
"Литекс" врътна 1:1 с "Динамо" Киев в контрола в Испания. Сергей Сидорчук се разписа за украинския отбор, който е осминафиналист в Шампионската лига,...
Шефът на стадиона на "Динамо" Киев заяви, че може да прибегнат до сегрегация на чернокожите фенове от другите в меко казано противоречив опит да се из...
За първи път от 22 години насам Англия остана без представители в европейските турнири. Снощи отпадна и последният боец, след като "Евертън" претърпя...
"Динамо" (Киев) ще привлече Георги Терзиев от "Лудогорец", съобщава "ilmessaggero". Украинският гранд е готов да брои над 2 милиона евро за защитника,...
София. ЦСКА може да продаде Тончи Кукоч на Динамо Киев. Футболистът е на крачка от трансфер, съобщава www.germanijak.hr. Изданието уточнява, че укра...
Киев. Динамо Киев ще посрещне Валенсия в столицата на Кипър Никозия. Двата тима се изправят в четвъртък един срещу друг в първи мач от 1/16-финалите в...
"Динамо" К отстреля "Локо" (Пд) с 2:0, а за капак остави "черно-белите" без вратари. Йордан Господинов се контузи в края на първото полувреме, но сти...