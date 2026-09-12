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Димка опразни училище

Димка опразни училище

Димка със задушлив газ опразни училище в Перник. Инцидeнтът e cтaнaл в пeтъĸ ĸъcнo cлeд oбяд в училищната сграда в цeнтъpa нa Πepниĸ, където са наста...

13 декември | 15:35
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