Шеф скочи на Макриев
Шеф скочи на Макриев след представянето му в "Печ". „Надявам се българинът да бъде толкова прецизен и концентриран в тренировките и мачовете, както бе...
Следете всички новини, анализи и коментари за Димитър Макриев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шеф скочи на Макриев след представянето му в "Печ". „Надявам се българинът да бъде толкова прецизен и концентриран в тренировките и мачовете, както бе...
"Делфини" си правят устата за Гари Родригес
Нападателят на "Левски" Димитър Макриев може да отвори вратите за Валери Божинов към "Герена". Според израелските медии интерес към Митко проявява "Ап...
София. Победата над "Лудогорец" струва скъпо на Димитър Макриев. Нападателят на "сините" ще трябва да внесе премията си за победата в БФС. Централата...
"Славия" се закотви сред изпадащите
София. Нападателят Димитър Макриев даде обширно интервю за официалната програма на мача "Левски" – Нефтохимик. Срещата е в сряда от 18,00 часа, а игра...
София. Пореден играч на "Левски" е станал клиент на Христо Стоичков, научи "Стандарт". До Камата опря Димитър Макриев. Завърналият се на "Герена" напа...