Всичко за Димитър Макриев

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Последни новини Спорт
Шеф скочи на Макриев

Шеф скочи на Макриев

Шеф скочи на Макриев след представянето му в "Печ". „Надявам се българинът да бъде толкова прецизен и концентриран в тренировките и мачовете, както бе...

24 януари | 19:40
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Макриев се връща в Израел

Макриев се връща в Израел

Нападателят на "Левски" Димитър Макриев може да отвори вратите за Валери Божинов към "Герена". Според израелските медии интерес към Митко проявява "Ап...

13 януари | 21:20
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