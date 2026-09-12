В Рио не им пука за Зика
Бразилците ще строят и по време на игрите, твърди Димитър Кръстанов Талантът в петобоя с мъка си тръгнал от Копакабана Един от най-големите ни талан...
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Бразилците ще строят и по време на игрите, твърди Димитър Кръстанов Талантът в петобоя с мъка си тръгнал от Копакабана Един от най-големите ни талан...
Димитър Кръстанов почна 2016 година повече от силно в модерния петобой. Младият талант, който е част от кампанията на „Стандарт" – "Младите шампиони"...
Комбайна е коронната ми дисциплина, разкрива Димитър Кръстанов Димитър Кръстанов влезе с гръм и трясък в мъжкия модерен петобой. Той се класира на 9-...
Смолян. Скоро Пампорово ще бъде изцяло газифициран. „Приключва изграждането на 28-километровата газова мрежа в Пампорово и така ще се превърне в първи...
Смолян. Димитър Кръстанов е сред най-авторитетните лица на столетницата в Смолян. И най-добрият певец сред родопските инженери. Той е трето поколение...