"Огледален свят" замества "Великолепният век"
Очакваше се след края на тоталния турски хит "Великолепният век" по Диема Фемили да тръгне "Сезонът на черешите", но плановете на телевизията вече са...
Следете всички новини, анализи и коментари за Диема Фемили. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Очакваше се след края на тоталния турски хит "Великолепният век" по Диема Фемили да тръгне "Сезонът на черешите", но плановете на телевизията вече са...
От 2 април по "Диема фемили" започва излъчването на "Законите на съдбата" ("Yeh Rishta Kya Kehlata Hai") от 18 и 20 часа. Новата индийска поредица ще...
Сексапилният Баръш Калъч партнира на две красавици в поредната сапунка на съседите Любовни страсти, вечни житейски дилеми и драматични обрати предсто...