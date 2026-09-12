Всичко за Диего Коща

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Последни новини Спорт
Бари призна: Коста ме целуна

Бари призна: Коста ме целуна

Диего Коста отърва яка дисквалификация след спречкването си с Гарет Бари на мача за купата с „Евертън". Нападателят на „Челси" се изрепчи на съперник...

13 март | 17:30
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Диего Коща провери премията

Диего Коща провери премията

Колко ми плаща "Челси" за победа? Този въпрос явно си зададе Диего Коща след успеха 2:0 над "Лестър". Бразилецът с испански паспорт мушна единия от го...

27 август | 21:50
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