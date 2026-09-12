Бари призна: Коста ме целуна
Диего Коста отърва яка дисквалификация след спречкването си с Гарет Бари на мача за купата с „Евертън". Нападателят на „Челси" се изрепчи на съперник...
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Диего Коста отърва яка дисквалификация след спречкването си с Гарет Бари на мача за купата с „Евертън". Нападателят на „Челси" се изрепчи на съперник...
Авторитетното английско издание "Independent" публикува интересни откъси от биографичната книга за голаджията на "Челси" Диего Коща. Написаната от исп...
Лондон. Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо заяви, че Диего Коща не е готов да започне като титуляр повече от един мач на седмица, след като вчера го пу...
Колко ми плаща "Челси" за победа? Този въпрос явно си зададе Диего Коща след успеха 2:0 над "Лестър". Бразилецът с испански паспорт мушна единия от го...
Мадрид. Голмайсторът на Атлетико Мадрид Диего Коща със сигурност отпада от финала в Шампионската лига срещу Реал Мадрид в събота, информира AS. Според...
Мадрид. Атлетико Мадрид ще излезе с Диего Коща в двубоя срещу Барселона този уикенд. Крайният изход на двубоя на "Камп Ноу" в събота ще реши и шампион...
Лондон. Челси постигна договорка с Атлетико Мадрид за Диего Коща, информира Sky Sports. Нападателят ще струва на "сините" 32 милиона лири. В последни...