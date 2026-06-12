Диего Форлан няма да играе повече за Уругвай
Футболистът с най-много мачове за Уругвай Диего Форлан обяви вчера, че слага край на кариерата си за националния отбор. 35-годишният нападател има 11...
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Футболистът с най-много мачове за Уругвай Диего Форлан обяви вчера, че слага край на кариерата си за националния отбор. 35-годишният нападател има 11...