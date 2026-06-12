Дичев начело на частните съдебни изпълнители
Георги Дичев поема ръководството на Камарата на Частните съдебни изпълнители. Дичев бе избран на Общото събрание на организацията със 121 гласа от общ...
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Георги Дичев поема ръководството на Камарата на Частните съдебни изпълнители. Дичев бе избран на Общото събрание на организацията със 121 гласа от общ...