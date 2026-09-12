Проф. Гергова бие аларма! Става нещо страшно с Магурата и Александровска гробница
Археолози теглят лични заеми за разкопки
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Археолози теглят лични заеми за разкопки
Исперих. Нова находка от епохата на траките откриха археолози край Исперих. При разкопки на могила, разположена в източния некропол на историческия ре...
София. Най-новите археологически открития от Националния резерват "Сборяново" ще бъдат показани за първи път пред публика. Експозицията може да бъде...
Златото на Свещари е било скрито в клонесто дърво както съкровището на аргонавтите