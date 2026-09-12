Третият "Диалог с гражданите" обсъжда българските медии
София. В сряда ще се проведе третия дебат от инициативата на президента Росен Плевнелиев "Диалог с гражданите". Темата е "Какво бъдеще за българските...
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София. В сряда ще се проведе третия дебат от инициативата на президента Росен Плевнелиев "Диалог с гражданите". Темата е "Какво бъдеще за българските...
София. Втората публична дискусия от серията дебати "Диалог с гражданите" под егидата на президента Росен Плевнелиев ще се състои в сряда в София. Тема...
София. Над 230 души ще вземат участие в първата дискусия по инициативата на президента Росен Плевнелиев "Диалог с гражданите", гласи изявление на прес...
София. Държавният глава Росен Плевнелиев започва инициатива „Диалог с гражданите", насърчавайки диалога на институциите с гражданското общество. Фору...