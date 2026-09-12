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Ди Мария в ПСЖ до 24 часа

Ди Мария в ПСЖ до 24 часа

Анхел ди Мария ще премине медицинските прегледи в следващите 24 часа, след което ще бъде обявен за играч на ПСЖ, съобщава "Би Би Си". 27-годишното кр...

02 август | 14:14
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