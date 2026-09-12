Ди Мария копира Бандаловски (ВИДЕО)
Звездата на ПСЖ се направи, че пие бира по време на мача с Юнайтед
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Звездата на ПСЖ се направи, че пие бира по време на мача с Юнайтед
Анхел ди Мария официално е играч на ПСЖ. Аржентинецът подписа 4-годишен договор с френския шампион. Ди Мария се присъединява от англиийскя "Манчестър...
Аржентинското крило Анхел ди Мария пристигна днес в Доха, където трябва да премине медицински прегледи. След това полузащитникът ще лети за Париж, къ...
Анхел ди Мария ще премине медицинските прегледи в следващите 24 часа, след което ще бъде обявен за играч на ПСЖ, съобщава "Би Би Си". 27-годишното кр...
ПСЖ счупи собствения си рекорд! В понеделник трябва да бъде обявен трансферът на аржентинския национал Ди Мария от "Реал" М срещу общо 80 000 млн. евр...